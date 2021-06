Scenario a sorpresa: “Doveva restare all’Inter, arrivate due offerte. Permanenza in dubbio”

Sembrava ormai fatta per la sua permanenza all'Inter, e invece ora tutto è di nuovo in discussione, anche per due nuove offerte

Marco Macca

Sembrava ormai fatta per la sua permanenza all'Inter, e invece ora tutto è di nuovo in discussione, anche per due nuove offerte arrivate all'entourage del ragazzo. Andrea Ranocchia ha sempre dato la priorità ai nerazzurri, nonostante un contratto in scadenza fra pochi giorni, ma il Cagliari e l'Espanyol si sono fatte sono. Scrive calciomercato.com:

Due offerte

"La possibilità di avere un calciatore dell'esperienza di Ranocchia a parametro zero ha stuzzicato tanti club. Su tutti Espanyol e Cagliari, che si sono fatti sentire con il suo entourage per proporre un biennale all'ex Bari e Genoa. Offerte messe momentaneamente da parte dal difensore, che ha dato la sua priorità all'Inter. In tempi difficili dal punto di vista economico, i nerazzurri hanno deciso di proporre un contratto annuale con opzione - a favore del club - per una seconda stagione".

(Fonte: calciomercato.com)