Pedullà – Inter, è fatta per il trasferimento di Peschetola al Foggia

Nelle scorse ore vi avevamo riportato del forte interesse del Foggia per Lorenzo Peschetola, fantasista mancino classe 2003 e campione d'Italia Primavera con la maglia dell'Inter di Christian Chivu. Secondo Alfredo Pedullà, sarebbe ormai fatta per il trasferimento del calciatore, pronto dunque a mettersi in mostra nel calcio dei grandi. Scrive Pedullà: "Foggia: è fatta per Peschetola dall’Inter, Tonin dal Milan e Peralta dalla Ternana".