Petrachi: “Frattesi? L’Inter ha preso un bel pezzo. Per il dopo Brozovic vedo bene Asllani”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Davide Frattesi

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Davide Frattesi:

"È una bella mezzala. Rappresenta con Barella la bella Italia. Sono quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere. È un giocatore di nuova generazione. Fa entrambe le fasi, l’Inter ha messo dentro un bel pezzo. Ma chi dice che è stato preso per sostituire Brozovic non capisce niente di calcio, parliamo di giocatori diversi. Piuttosto penso che Asllani possa sostituire Brozovic e lo possa fare in maniera importante, perché è un buon giocatore".