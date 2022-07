Petruzzi: “Dybala colpo straordinario, ora la Roma se la gioca con Juve e Inter”

"Straordinario, complimenti alla società, che in silenzio lavora e fa le cose con grande serietà. E' un colpo eccezionale. Questa mattina sono tornato bambino, volevo capire chi prendeva la Roma. Batistuta era un giocatore incredibile all'epoca, ma Dybala è il giocatore più forte del campionato italiano. E' un colpo davvero eccezionale. Lui è il calcio, è uno da numero 10. Doveva già arrivare ai tempi del Palermo, quando la Roma scelse Iturbe. E' arrivato oggi con più esperienza e grande maturità. Oggi dico che fa la differenza. Io metto la Roma insieme a Inter e Juventus per lottare per lo Scudetto. Mourinho sapeva che la Roma così non bastava per fare qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno. Con Dybala puoi fare tutto, è quello che gli manca. Roma è la sua piazza, è il colpo che mancava, che ti dà tanto di più".