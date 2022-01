Inter, no di Vecino al Flamengo. Piano Marotta per Sensi: c’è la Samp, ma vuole aspettare

Il centrocampista italiano preferirebbe lasciare l'Inter per la Fiorentina o per il Sassuolo, l'uruguaiano dovrebbe rimanere a Milano

L'Inter lavora in entrata con la ricerca di un esterno sinistro e con alcuni colpi per il futuro, ma non solo. La dirigenza nerazzurra sta valutando anche alcune uscite per giocatori che stanno trovando poco spazio con Inzaghi.

Secondo il Corriere dello Sport "Vecino ha detto no al Flamengo di Paulo Sousa che offriva un paio di milioni di indennizzo all'Inter. A meno di sorprese, resterà fino a giugno e poi sarà svincolato. Può partire Sensi che Marotta e Ausilio darebbero volentieri in prestito a una squadra di livello medio per consentirgli di giocare 5 mesi con continuità. La Sampdoria lo ha chiesto, ma Stefano non pare troppo interessato per una questione tecnico-tattica. Vorrebbe una formazione che valorizzasse di più le sue qualità (la Fiorentina e il Sassuolo hanno chiesto informazioni; per l'Empoli è un... miraggio), ma potrebbe decidere di restare e lottare per trovare spazio alla corte di Inzaghi".