Inter, restano le cessioni. Si valutano altri innesti. “Ma è quasi impossibile”

Il club nerazzurro concluderà questa sessione di mercato piazzando Lazaro, Agoume, Salcedo e Colidio

Mancano tre giorni alla fine del mercato, oggi compreso. L'Inter ha tra le ultime trattative da definire le cessioni di Lazaro, Colidio, Agoume, Salcedo. Il primo piace al Benfica ma visto l'interesse del Borussia Dortmund ha preso tempo. Ieri l'agente ha fatto sapere di essere al lavoro per trovare una sistemazione al calciatore. Agoume e Salcedo dovrebbero andare in prestito al Brest (tanto che si era parlato di corsia preferenziale per Faivreper la prossima stagione, ma il centrocampista del club francese sembra essere destinato al Milan). Anche per Colidio si sta cercando una sistemazione.