Inter, Barella-Bastoni pilastri del futuro: “Via ai rinnovi. E Nicolò sarà capitano”

Un'Inter giovane, di talento, possibilmente italiana. Marotta e Conte hanno impostato questa linea per la squadra dell'oggi, ma anche del domani. E come non pensare, in quest'ottica, a due calciatori come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Pilastri del gruppo che si avvia alla conquista dello scudetto, ma colonne anche dell'Inter che verrà:

"Il percorso di Barella e Bastoni sembra camminare in questo senso: entrambi insostituibili per Conte, entrambi importantissimi per Mancini. E su queste indicazioni la società sta lavorando per accelerare il discorso rinnovi. Quello di Bastoni è oggi una priorità, vista la scadenza nel 2023 e la lunga lista di pretendenti. La crescita di Alessandro è stata veloce e prepotente, logico che i top club europei si siano già mossi per capire la situazione. Per questo l’Inter ha fretta di ufficializzare la nuova intesa. Diverso è il discorso per Barella, almeno per la tempistica. Ma sul progetto nessun dubbio: per il club Nicolò è il capitano designato per il dopo Handanovic".