Pedullà – Pinamonti, accordo totale Inter-Empoli: “Serve pazienza, c’è altra possibile pista”

Si scalda il mercato attorno al nome di Andrea Pinamonti. L'attaccante dell'Inter , infatti, è sempre più vicino a trasferirsi all'Empoli in prestito secco. Secondo Alfredo Pedullà, le due società hanno un accordo totale sull'ingaggio, ma potrebbe ancora non essere finita:

"Pinamonti: accordo totale Inter-Empoli per l’ingaggio. Ma bisogna avere ancora pazienza per qualche giorno, possibili proposte anche dall’estero. E riflessione in attesa di una decisione definitiva".