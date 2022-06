Pinamonti, asta solo all’inizio: “Prende tempo col Monza perché sa che ci sono…”

Il Monza e non solo: sono diverse le squadre di Serie A interessate ad Andrea Pinamonti. Il Corriere della Sera dopo l’incontro di oggi nella sede dell’Inter ha fatto il punto sulla situazione: “Galliani lo vorrebbe comprare subito per il Monza, ma Pinamonti sta prendendo tempo. Sa infatti che su di lui ci sono altre società che hanno bisogno di una punta. Una è la Fiorentina, che non ha riscattato Piatek e che in rosa conta solo Cabral come numero nove. L’altra è l’Atalanta, che vuole tornare a correre e a qualificarsi per l’Europa. Zapata, la sicurezza degli ultimi anni, nell’ultima stagione ha avuto tanti infortuni giocando appena 24 partite di campionato. Servono forze fresche e Pinamonti saprebbe garantirle a chiunque. L’asta è appena all’inizio”, si legge.