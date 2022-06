Pinamonti, non solo Monza: è vera e propria asta. Quattro italiane in corsa

Poker di squadre in corsa per Andrea Pinamonti. Una vera e propria asta di mercato per l’attaccante, di proprietà dell’Inter

Alessandro Cosattini

Poker di squadre in corsa per Andrea Pinamonti. Una vera e propria asta di mercato per l’attaccante, di proprietà dell’Inter e reduce dal prestito all’Empoli. Sono 13 i gol realizzati nella scorsa stagione dal centravanti classe 1999, che ha estimatori soprattutto in Italia: Atalanta, Fiorentina, Monza e Salernitana sono le squadre interessate per La Gazzetta dello Sport.

“Pinamonti per qualche giorno sembrava a un passo dal Monza. L’avanzata del club brianzolo era così convincente che l’offerta da 15 milioni (prestito più riscatto) sembrava aver fatto breccia. Invece è successo qualcosa che ha fatto dire ieri pomeriggio ad Adriano Galliani queste parole: «Pinamonti è un’opzione per il Monza? No, forse no». L’a.d. del Monza all’uscita dalla sede dell’Inter probabilmente ha usato un po’ di strategia, però tra le righe c’è anche mola concretezza. L’Inter sta pensando se cedere l’attaccante adesso, entro il 30 giugno, e caricare sul bilancio della stagione 2021-22 i ricavi e l’eventuale plusvalenza, o se attendere l’avvio della stagione 2022-23 con un ammortamento differente. E intanto intorno a Pinamonti continuano a girare la Fiorentina che cerca un numero 9, l’Atalanta che potrebbe rinfrescare il parco attaccanti e la Salernitana che per il centravanti - inteso come ruolo - ha deciso di spendere. Senza dimenticare chi dall’estero continua a voler restare aggiornato perché su Andrea aveva visto lungo e ora vorrebbe portarselo a casa”, si legge sulla rosea.