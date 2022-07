SM – Pinamonti, Atalanta e Monza distanti dalle richieste dell’Inter: le cifre

Il probabile approdo di Bremer alla Juventus potrebbe portare l'Inter a togliere Skriniar dal mercato. In questo caso, secondo quanto riporta Sport Mediaset, il piano B per l'Inter è cedere Pinamonti per cercare di coprire il saldo di -60 mln imposto da Zhang ad inizio mercato. Al momento, però, non è ancora arrivata l'offerta da 20 mln di euro richiesta dal club di Viale della Liberazione da Atalanta e Monza, le due squadre più interessate all'ex Empoli. Secondo Sport Mediaset, potrebbero arrivare però a breve proposte dai due club di 15 o 16 mln di euro, con l'Inter in attesa di sciogliere anche il nodo Sanchez.