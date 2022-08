FCIN1908 / Pinamonti, Sassuolo tenta il blitz: contatti sempre più insistenti con l’Inter

Il Sassuolo è in forte pressing su Andrea Pinamonti e tenta il sorpasso sull'Atalanta. Sono ore intense per il futuro dell'attaccante

Il Sassuolo è in forte pressing su Andrea Pinamonti e tenta il sorpasso sull'Atalanta. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, in queste ore il club neroverde starebbe intrattenendo contatti sempre più insistenti con l'Inter per provare a superare definitivamente la concorrenza dei bergamaschi nella corsa all'attaccante nerazzurro, valutato dal club di Viale della Liberazione 20 milioni di euro.