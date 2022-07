SM – Pinamonti, niente scambio con Demiral: due i motivi. E il Sassuolo sfida l’Atalanta

Una volta formalizzata la cessione di Scamacca al West Ham, il Sassuolo sfiderà l'Atalanta per Pinamonti. A riportarlo è Sport Mediaset che riferisce come l'Inter abbia stabilito il prezzo attorno ai 20 mln di euro. I nerazzurri vorrebbero poi inserire una recompra a 30 mln, per rimanere tutelati in ottica futura.