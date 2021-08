Pinamonti-Empoli, oggi l’ufficialità: l’Inter pagherà metà dell’ingaggio

Ieri sono stati sistemati gli ultimi dettagli e oggi Pinamonti diventerà un nuovo giocatore dell'Empoli, con visite mediche e ufficialità

"Solo Pinamonti, a ogni costo. L’Empoli non ha mai mollato il suo piano A per l’attacco ed è riuscita a chiudere per il bomber scuola Inter dopo un lungo corteggiamento". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'intesa raggiunta tra Inter ed Empoli per Pinamonti. Ieri sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli e oggi il classe '99 diventerà un nuovo giocatore dell'Empoli, con visite mediche e ufficialità. L'affare si è chiuso in prestito secco con i toscani che pagheranno metà stipendio (quindi 1,1 mln netti), soluzione apprezzata dal giocatore e dall'entourage nonostante le proposte di Verona e Cagliari.