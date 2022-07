Pedullà: “Pinamonti, Monza insiste e spunta Sassuolo. Stop Atalanta perché…”

Corsa a due per Andrea Pinamonti, con un terzo club ora defilato. A fare chiarezza sul futuro dell’attaccante, in uscita dall’Inter, è Alfredo Pedullà. Ecco le sue parole a Sportitalia: “Il pressing del Monza è fortissimo, c’è anche il Sassuolo per il dopo Scamacca, sull’Atalanta ha espresso un dubbio visto che ci sono sia Zapata che Muriel in rosa ancora e per ora è in stand-by. Vediamo cosa deciderà Pinamonti e le offerte che arriveranno”.