Pinamonti punta la doppia cifra con vista sul futuro: “L’Inter ha un’idea chiara”

Domani Pinamonti andrà a caccia della doppia cifra in campionato. L'attaccante, attualmente in prestito all'Empoli, è di proprietà dell'Inter

"L'attaccante classe 1999 ha un ingaggio da 2 milioni di euro netti all'anno. In questa stagione è in prestito all'Empoli, dove ha segnato 9 gol in campionato. Ora Pinamonti sogna di arrivare in doppia cifra proprio contro i rossoneri a San Siro. L'idea dell'Inter è quella di utilizzarlo per fare cassa sul mercato in uscita o come pedina di scambio per arrivare a Frattesi e a Scamacca del Sassuolo, che però nel suo stesso ruolo ha già prenotato un giocatore più giovane: Luca Moro (classe 2001) lasciato in prestito al Catania in Serie C. Senza dimenticare l'interesse dei neroverdi per Lorenzo Lucca (classe 2000) del Pisa in Serie B. Pinamonti piace al Torino, prossimo avversario dell'Inter".