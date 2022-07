Pinamonti-Monza? L’Atalanta non molla e l’Inter fissa il prezzo: occhio alla formula

Monza in forte pressing, ma l’Atalanta non si arrende. Il futuro di Pinamonti è tutto da scrivere e l'Inter detta le condizioni per l'addio

Il Monza è in forte pressing, ma l’Atalanta non si arrende. Il futuro di Andrea Pinamonti resta tutto da scrivere e proprio il club bergamasco è al lavoro nelle ultimissime ore per accontentare le richieste dell’Inter. La preferenza del giocatore è chiara: andare a Bergamo, dove a fargli spazio può essere l’addio di Luis Muriel. Dopo la stagione più che positiva in prestito all’Empoli, Pinamonti punta a fare una nuova esperienza, di livello superiore, in Serie A. Le novità sul futuro dell’attaccante classe 1999 arrivano da calciomercato.com.

“La richiesta dell'Inter è di circa 20 milioni con l'inserimento di una recompra, condizione che inizialmente l'Atalanta voleva escludere ma ora potrebbe andare incontro ai nerazzurri per superare il Monza. Galliani però non molla, e continua il processo di convincimento per strappare il sì del giocatore. Con l'Inter c'è un'intesa verbale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni di euro, con il controriscatto in favore dei nerazzurri fissato a 30. Galliani è stato tra i primi a muoversi per Pinamonti, ma il giocatore ha sempre preso tempo in attesa di nuove proposte. Ora è un testa a testa tra Monza e Atalanta, l'Inter ha l'accordo con i biancorossi ma il giocatore spinge per andare a Bergamo”, si legge.