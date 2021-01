Pedullà – Pinamonti, altra offerta dalla Serie A: l’Inter ha un nome caldo in entrata. E Gomez…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il futuro del Papu Gomez è ancora di difficile interpretazione. L’Atalanta preferirebbe cederlo all’estero ma l’argentino non vuole lasciare l’Italia. L’Inter potrebbe pensare ad un’offerta di 5/6 mln di euro ma, per quelle cifre, gli orobici non sono disposti a liberarlo.

PINAMONTI – Per l’Inter, comunque, ci sono altre opzioni per l’attacco perché ci sono giocatori come Eder e Pellé che sono intenzionati a tornare in Italia dopo l’avventura in Cina. In uscita dall’Inter, invece, c’è Pinamonti: il Benevento ha chiesto informazioni e potrebbe accelerare in caso di cessione di Falco mentre il Crotone ora si è defilato. In caso di addio di Pinamonti, il nome di Gervinho potrebbe tornare di moda.