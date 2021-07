L’Empoli vuole Pinamonti: l’Inter dovrebbe contribuire a pagare l’ingaggio

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere lontano dall'Inter, almeno nella prossima stagione. L'attaccante è nel mirino dell'Empoli

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere lontano dall'Inter , almeno nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'attaccante nerazzurro sarebbe finito nel mirino dell'Empoli, che lo avrebbe richiesto in prestito. Conditio sine qua non per il suo trasferimento in Toscana, però, sarebbe la sostanziosa partecipazione dell'Inter al suo ingaggio, che attualmente ammonta a due milioni di euro netti:

"Ed è arrivato al suo tavolo una proposta molto seria che il 22enne guarda con attenzione: lo reclama in prestito l’Empoli, società pronta a metterlo al centro di un progetto di salvezza e a renderlo un titolarissimo senza troppe pressioni addosso. Nell’ultima stagione, nelle rigidissime gerarchie di Conte, Pina ha raccolto briciole e poco più, ma anche sotto Inzaghi sarà difficile inserirsi tra la Lu-La e Alexis Sanchez. Per portare a compimento la pista empolese, l’Inter dovrebbe comunque partecipare in maniera robusta al pagamento dell’ingaggio, eventualità data per scontata per sbloccare la situazione".