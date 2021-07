Inter, il nome caldo se parte Pinamonti. Pedullà: “Opzione assolutamente plausibile”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Andrea Pinamonti potrebbe rientrare nell'operazione Nandez-Inter.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Andrea Pinamonti potrebbe rientrare nell'operazione Nandez-Inter. Il centrocampista uruguayano piace e non poco ai nerazzurri e il giovane attaccante classe '99 può essere la carta vincente per trovare l'accordo con il Cagliari. In caso di addio di Pinamonti, si libererebbe lo slot della quarta punta. Per Pedullà, in questo caso, il nome caldo diventerebbe Keita Balde,"richiesto da Simone Inzaghi e opzione assolutamente plausibile in caso di uscita di Pinamonti".