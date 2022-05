Messaggero – Pinamonti, la Lazio si defila: “L’Inter chiede troppo”

In queste settimane si è parlato anche di una possibilità Lazio per il futuro di Andrea Pinamonti, di proprietà dell'Inter

Marco Macca

In queste settimane si è parlato anche di una possibilità Lazio per il futuro di Andrea Pinamonti, di proprietà dell'Inter e autore di 13 gol nell'ultimo campionato in prestito all'Empoli. Secondo quanto riporta il Messaggero, però, i biancoceleste non sarebbero pronti a soddisfare le richieste economiche dei nerazzurri:

"In attacco Immobile (ieri ultime terapie a Formello) attende un vice e il capolavoro sarebbe convincere Mertens in scadenza col Napoli. Sarri ci sta provando, ma servirà un biennale da almeno 2 milioni di euro per beffare i partenopei. Intanto la Samp chiede troppo per

il 35enne Caputo, così come l’Inter per il giovane Pinamonti. Tare spinge per riscattare Cabral, ma sarebbe l’ultima spiaggia. Ora meglio sognare".

(Fonte: Il Messaggero)