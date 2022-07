Pinamonti, filo diretto Inter-Monza: le cifre per chiudere. Ma l’attaccante aspetta

Non è ancora convinto Andrea Pinamonti di passare a titolo definitivo al Monza. Riflessioni in corso da parte del giocatore, nonostante l’accordo ormai praticamente raggiunto tra i nerazzurri e il club brianzolo. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: “Il Monza va all’attacco. Prenota Andrea Petagna (27) e ha un filo diretto con l’Inter per Andrea Pinamonti (23) che, però, continua ad aspettare l’Atalanta e il Sassuolo. Ha già fatto capire di considerare il Monza un piano B. Vuole uno scatto di carriera e per questo preferisce sposare il progetto dell’Atalanta o quello, altrettanto stimolante, del Sassuolo. Di certo, tra Monza e Inter non sarebbe difficile arrivare ad una stretta di mano: i nerazzurri sarebbero disposti a scontare il cartellino del giocatore fino a 20 milioni, a patto che venga inserita una recompra”, si legge.