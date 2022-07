Sky – Intesa Salernitana-Inter ma Pinamonti preferisce un’altra squadra

La Salernitana ha trovato l'accordo con l'Inter per Pinamonti ma, al momento, il giocatore non ha ancora accettato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Salernitana ha trovato l'accordo con l'Inter per Pinamonti ma, al momento, il giocatore non ha ancora accettato. L'attaccante classe 1999, infatti, preferirebbe approdare all'Atalanta che, però, ad oggi, non ha l'intesa con l'Inter. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.