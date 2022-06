Sky – Pinamonti pronto a lasciare di nuovo l’Inter: fissato il prezzo per l’addio

L’Inter fissa il prezzo per Pinamonti. Dopo la stagione in prestito all’Empoli con 13 gol in 36 partite, può salutare Milano definitivamente

L’Inter fissa il prezzo per Andrea Pinamonti. Dopo la stagione in prestito all’Empoli con 13 gol in 36 partite, l’attaccante tornerà alla base prima di partire nuovamente. In corsa ci sono Fiorentina e Monza e - come svelato da Sky Sport - il club nerazzurro chiede 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del classe 1999.