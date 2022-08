Sky – Inter, Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni: niente diritto di riacquisto

L'Inter non avrà un diritto di riacquisto - o recompra - per Andrea Pinamonti. La conferma arriva anche da Sky Sport

Niente diritto di riacquisto - o recompra - per Andrea Pinamonti. La conferma arriva anche da Sky Sport: l’Inter venderà l’attaccante al Sassuolo per 20 milioni di euro a titolo definitivo. Nessuna clausola nell’accordo, il centravanti classe 1999 diventerà l’erede di Gianluca Scamacca in neroverde. E l’Inter dopo diversi prestiti perderà il controllo di Pinamonti a tutti gli effetti.