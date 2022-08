Pinamonti-Sassuolo, ci siamo quasi: “Con l’Inter bozza di accordo sulla recompra”

"Sono le ore di Andrea Pinamonti (23) al Sassuolo. L’attaccante, si sa, ha un accordo con l’Atalanta (che resta interessata) ma già da una settimana i neroverdi sono tornati alla carica. La cessione di Giacomo Raspadori (22) al Napoli permette infatti al club emiliano di agire con maggiore tranquillità e di spendere circa 20 milioni di euro per il goleador di proprietà dell’Inter. Con i nerazzurri ci sarebbe tra l’altro già una bozza di accordo anche per l’inserimento di una recompra in favore del club di Suning"