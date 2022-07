Skriniar, permanenza sempre più probabile. Libero: “L’Inter ha un un altro dubbio”

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma dell'accordo trovato tra Inter e Salernitana per Pinamonti per 20 mln di euro. Il giocatore, però, non è convinto dell'opzione granata ma preferirebbe l'Atalanta o il Sassuolo. "La Dea, però, è concentrata su Lookman del Lipsia. Anche il Sassuolo era interessato ma, dopo aver ceduto Scamacca al West Ham, sembra intenzionato a restare com'è. Dalla cessione di Pinamonti in realtà non dipende il resto del mercato dell'Inter, se è vero che quei soldi servono a limare l'attivo di 60 milioni da realizzare entro il prossimo giugno. Il dubbio è se investirne una quindicina nel difensore (Milenkovic) o se puntare su un esterno, considerando che per Dumfries si è rifatto vivo il Chelsea - a quel punto Acerbi, non convocato da Sarri, può essere un'idea. La permanenza di Skriniar si fa sempre più probabile: il Psg ha infatti ufficializzato Mukiele, difensore ormai ex Lipsia", l'analisi di Libero.