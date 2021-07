Sky – Inter-Monza al traguardo per Pirola: “Sbloccato l’affare, la formula”

Praticamente fatta per il trasferimento di Pirola dall'Inter al Monza, club in cui il difensore ha giocato in prestito nell'ultima stagione

Marco Macca

E' praticamente fatta per il trasferimento di Lorenzo Pirola dall'Inter al Monza, club in cui il giovane difensore nerazzurro ha giocato in prestito nell'ultima stagione. Secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com, infatti, le due società starebbero per definire gli ultimi dettagli dell'affare, dopo che il Monza ha liberato un posto in rosa grazie alla cessione di Scaglia:

"Pirola al Monza in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Dopo la cessione di Scaglia, ora si definisce", si legge.

