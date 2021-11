Pistocchi: “Insigne-Napoli, trattativa iniziata male. Inizio a pensare che…”

Le dichiarazioni del noto giornalista sul futuro dell'attaccante, in scadenza di contratto al 30 giugno col Napoli

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato in diretta a CalcioNapoli24 del futuro di Lorenzo Insigne: "Se la proposta fatta a Insigne fosse effettivamente al ribasso, comincerei a pensare che il Napoli non ha più bisogno di me e mi guarderei intorno. È una trattativa iniziata male ma ci sarà da dibattere ancora. Il punto di partenza non è molto buono ed entusiasmante”. In scadenza di contratto col Napoli al 30 giugno 2022, l'attaccante è stato accostato anche all'Inter.