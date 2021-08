Sky – Pjanic, idea sullo sfondo per la Juve. Il Barcellona non ha grosse pretese ma…

L'ex centrocampista bianconero potrebbe tornare a Torino qualora non ci fosse l'accordo per il calciatore del Sassuolo. Per alcuni Miralem piace all'Inter

Eva A. Provenzano

Uno dei calciatori che viene associato all'Inter in questa sessione di calciomercato è Miralem Pjanic. Secondo alcune indiscrezioni il club nerazzurro starebbe lavorando per l'arrivo del calciatore a Milano. A Skysport parlano di lui in chiave Juventus e specificano che il calciatore resta sullo sfondo, sarebbe l'alternativa a Locatelli.

Se i bianconeri non trovassero l'accordo per il giocatore del Sassuolo si potrebbe pensare al suo ritorno. "Il calciatore è in uscita dal Barcellona anche in prestito o si potrebbe pensare ad una cessione definitiva ma a cifre basse. Sicuramente è l'ingaggio del calciatore l'ostacolo maggiore", spiegano a Sky.

(Fonte: SS24)