UFFICIALE – Mercato, Pjanic lascia il Barcellona e passa al Besiktas

Nuova avventura per Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus accostato più volte all'Inter nell'ultima sessione di mercato. Come specificato in una nota, infatti, il bosniaco si è ufficialmente trasferito in prestito per una stagione dal Barcellona al Besiktas. Nel comunicato, il club turco specifica che pagherà al calciatore 2.750.000 euro degli 8 milioni netti che il calciatore percepiva al Barça. Ecco la nota della società: