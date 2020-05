Inter-Pogba? Gds chiarisce: “Stimano il giocatore, ma la posizione è chiaramente…”

E’ ormai asta internazionale per Paul Pogba, in uscita dal Manchester United nella prossima sessione di mercato. Sul centrocampista francese è molto forte l’interesse di Real Madrid e Juventus, ma nelle scorse settimane anche l’Inter sembra essersi inserita nella corsa al classe ’93. La Gazzetta dello Sport spiega però le reali intenzioni del club nerazzurro sul giocatore: “La presenza dell’Inter nella contesa è chiaramente in second’ordine, partendo dal presupposto che i nerazzurri stimano il giocatore ma non hanno un piano immediato per lui”, si legge.