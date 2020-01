Il Mattino – Napoli-Politano, l’Inter dà il suo ok: manca il sì del giocatore. In queste ore…

Il Napoli è tornato forte su Matteo Politano. Il club di De Laurentiis è pronto a sferrare l’attacco decisivo per portare l’esterno nerazzurro a Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, l’Inter ha già dato il suo ok a Giuntoli: “I club decideranno in queste ore la formula del prestito e se inserire anche una contropartita eventuale, ai nerazzurri può interessare Llorente – ma quello del calciatore (che era contento di un passaggio alla Roma) non è ancora arrivato“, spiega il quotidiano.

(Il Mattino)