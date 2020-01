Politano, Inter e Roma cercano l’accordo. CdS: “Ieri giornata interlocutoria perché Petrachi…”

“Non c’è ancora l’accordo per il trasferimento di Matteo Politano alla Roma. Il giocatore freme, mette cuori ovunque sui social per commentare frasi che lo riguardano, ma per il momento deve restare in silenzio. Sotto il controllo dell’Inter, che è proprietaria del cartellino. Ieri è stata una giornata interlocutoria nella trattativa”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa Politano-Roma. Ieri il ds giallorosso Petrachi ha perfezionato l’accordo con il difensore dell’Atalanta Ibanez ma presto tornerà alla carica per l’esterno nerazzurro. “La base è quella del prestito con riscatto obbligato. Non più determinato dal numero di presenze, però. Obbligo e basta, magari dilazionato al 2021 proprio come Ibañez. La cifra del riscatto dovrebbe attestarsi sui 20 milioni, che costituirebbe un’ottima plusvalenza per l’Inter”, aggiunge il Corriere dello Sport. Il clima di tensione tra i due club ha però indotto Petrachi a cercare alternative sul mercato: per questo si fanno i nomi di Suso e Januzaj.