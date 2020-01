Sky – Fatta per lo scambio Politano-Spinazzola, ora l’Inter può chiudere per Giroud: i dettagli

Scondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è tutto impostato per lo scambio Politano-Spinazzola con Inter e Roma che hanno trovato l’accordo definitivo. La formula dovrà essere poi chiarita ma è stato raggiunto l’accordo anche sulle valutazioni (25 milioni entrambi). In attesa di definire la formula (titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto), Spinazzola guadagnerà intorno ai 3 milioni di euro di ingaggio all’Inter mentre Politano sta ancora trattando con la Roma per l’ingaggio. Con l’uscita di POlitano, l’Inter entro pochi giorni chiuderà con il Chelsea per Giroud.