Inter, colpo Onana: presto la firma a zero. Ma per la porta 2022-23 c’è un’altra novità

E' ormai noto come l'Inter abbia bloccato in vista della prossima stagione André Onana, portiere in scadenza di contratto con l'Ajax

Marco Macca

E' ormai noto come l'Inter abbia bloccato in vista della prossima stagione André Onana, portiere in scadenza di contratto con l'Ajax. Un affare ormai chiuso, che però, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe non chiudere le porte a una permanenza di Samir Handanovic. E' questa la grande novità per la porta in vista della prossima stagione: stando a quanto scrive il quotidiano, infatti, l'attuale numero 1 nerazzurro potrebbe restare e giocarsi il posto con lo stesso Onana:

Handa resta?

"Chi non sa neppure cosa sia la parola turnover è proprio Handanovic. Qualora il capitano dovesse rinnovare, la musica però cambierà pure per lui nella prossima stagione, considerato che l’Inter ha bloccato un altro numero uno, ovvero André Onana che a giugno lascerà l’Ajax a parametro zero. Appena i tempi lo consentiranno, verranno apposte le firme sui contratti e - nel caso in cui Handanovic avallasse le scelte societarie - potrebbe aprirsi una diarchia del tutto simile a quella che nella Juve marottiana vide protagonisti l’ultimo Buffon e Szczesny".

(Fonte: Tuttosport)