Porta, Musso? Altro nome forte: “All’Inter piace tantissimo e lui cerca una nuova sfida”

Domenica sera toccherà a lui contro quella che, chissà, potrebbe anche essere la sua prossima squadra. Perché in casa Inter il nome di Alex Meret piace non poco. E lui, che al San Paolo è chiamato a sostituire Ospina, è pronto a giocarsi le sue carte, in attesa di una nuova sfida. Il ruolo di secondo portiere a cui ormai è stato relegato da Gattuso, infatti, non va proprio giù all'ex SPAL, in cerca di una nuova sfida. Pastorello, suo agente e in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra, gli cercherà una nuova sistemazione. Scrive Tuttosport: