Porta, il vice potrebbe essere Handanovic: “Indizio Inter su Samir. Altrimenti si andrà su…”

"Tornando ai portieri, rimane invece viva la candidatura di Audero (Sampdoria) per il ruolo di nuovo vice. Ma attenzione anche ad Handanovic: ieri l’Inter ha salutato tre giocatori in scadenza di contratto, Skriniar, D’Ambrosio e Gagliardini. Non sono arrivati i comunicati di addio di De Vrij (rinnoverà per due stagioni), Cordaz (sarà ancora il terzo?) e soprattutto Handanovic: il suo futuro passa evidentemente da chi sarà il nuovo titolare".