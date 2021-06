Inter, tentativi falliti per Sepe e Silvestri. Al Verona proposto Dimarco

L'Inter tiene monitorato il mercato portiere per cercare di completare il reparto a disposizione di Inzaghi

"Valigie pronte a casa Sepe, a maggior ragione dopo l’arrivo del maestro Buffon a Parma: l’Inter ha bussato un paio di volte, vorrebbe uno specialista ancora giovane e di spessore per assegnargli l’eredità di Handanovic. Tuttavia Sepe ha necessità di giocare, altrimenti avrebbe magari ascoltato le sirene da Napoli per un suo ritorno piuttosto che prendere tempo. Molto probabile che vada al Genoa e lì nessuno metterebbe in discussione la sua maglia da titolare. E cosa dire di Marco Silvestri, a un anno dalla scadenza? Il Verona gli ha proposto il rinnovo, ma la tendenza sarebbe quella di congedarsi proprio per provare nuove esperienze. Proprio l’Inter lo ha cercato, proponendo uno scambio con Dimarco che l’Hellas ha avuto a disposizione con soddisfazione fino a poche settimane fa, ma per il momento la trattativa non ha avuto l’impulso necessario", riporta Alfredo Pedullà su Gazzetta.it.