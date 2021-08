Tottenham su Lautaro? Offerte da 70 mln, la posizione dell’Inter sul Toro

La verità sul futuro dell'attaccante argentino direttamente da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky

Arrivano smentite dall’Italia sullo stato avanzato della trattativa tra Tottenham e Inter per Lautaro Martinez . Gli Spurs sono sì interessati all’argentino, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cederlo visto l’imminente addio di Romelu Lukaku . A fare chiarezza sulla situazione è Gianlucadimarzio.com.

“Non c'è alcun intoppo nel passaggio di Lukaku al Chelsea. Le visite mediche, probabilmente, verranno svolte domani e non oggi. Dopo l'addio del belga, l'Inter non vuole far partire anche Lautaro Martinez nonostante l'interesse di Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. Le offerte sono arrivate a circa 70 milioni di euro, venti in meno rispetto alla richiesta da parte dell'Inter. Nelle intenzioni del club nerazzurro Lautaro resterà, nonostante la trattativa per il rinnovo sia ancora bloccata”, si legge.