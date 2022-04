Doppio colpo e conti a posto. Ecco come potrebbe essere l’attacco Inter 22-23 senza Lautaro

Fra i big indiziati a partire la prossima estate, Lautaro è in prima fila: ecco come potrebbe essere l'attacco dell'Inter senza di lui

Fra i big indiziati a partire la prossima estate, Lautaro Martinez è sicuramente in prima fila. L'argentino ha più mercato e, aspetto da non sottovalutare, è più facilmente sostituibile. Marotta, secondo quanto scrive Tuttosport, potrebbe provare il doppio colpo Dybala-Scamacca per rendere meno amara la partenza del Toro, per un attacco Inter 22-23 che verrebbe completato da Correa e Dzeko (con l'incognita Sanchez):