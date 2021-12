Inter, assalto al Borussia: “C’è Ginter, riecco Thuram”. E c’è un possibile terzo colpo a zero

L'Inter prepara l'assalto al Borussia Moenchengladbach, a sorpresa in lotta per non retrocedere in Bundesliga ma con tanti talenti in vetrina

Marco Macca

L'Inter prepara l'assalto al Borussia Moenchengladbach, a sorpresa in lotta per non retrocedere in Bundesliga ma con tanti talenti in vetrina. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino ben quattro giocatori del club tedesco: Ginter, per il quale ci sarebbe già un'offerta per averlo a parametro zero nella prossima stagione; Bensebaini per la fascia sinistra; Marcus Thuram, già accostato all'Inter la scorsa estate, prima che arrivasse Correa; e, infine, Zakaria, anch'egli in scadenza di contratto. Scrive Tuttosport:

"Gli altri tre giocatori sono obiettivi per l'estate: il difensore Ginter è in scadenza a giugno ed è in cima alla lista come nuovo possibile colpo a zero dopo il portiere Onana; è in scadenza anche il centrocampista svizzero Zakaria, ma su di lui c'è già mezza Europa e infine l'attaccante francese Thuram, vicino la scorsa estate prima che un infortunio lo mettesse ko per oltre due mesi, facendo così spostare definitivamente il mirino di Marotta e Ausilio su Correa".

(Fonte: Tuttosport)