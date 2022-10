Posticipato incontro Skriniar: “L’Inter spera di avere 20mln in più per l’accordo”

E' ancora da definire il futuro di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno del 2023. Dopo il corteggiamento serrato del Paris Saint-Germain, poi respinto dai nerazzurri, l'incontro per trattare il rinnovo del difensore è stato posticipato a dopo la partita contro il Viktoria Plzen della prossima settimana, quando la società spera di avere in tasca l'incasso degli ottavi di Champions League:

"(...) In tal senso va letta pure la decisione - al contrario di quanto trapelato dopo Barcellona - di posticipare l’incontro con il procuratore di Milan Skriniar a dopo la gara con il Viktoria Plzen quando (si spera) sarà chiaro il destino dell’Inter in Champions considerato che basterà battere i cechi per conquistare gli ottavi e intascare i venti milioni che saranno architrave su cui costruire la trattativa per il rinnovo: «A breve affronteremo il discorso con lui e c’è la volontà di trovare un accordo. Io sono certo che abbiamo a che fare con un professionista serio che ama l’Inter e sono quindi fiducioso che si possa iniziare una negoziazione serena per arrivare a una conclusione positiva. Molto dipende però da lui, da quanto ha intenzione di fare»".