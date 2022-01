Inter scatenata, dopo Scamacca e Frattesi prenotato il terzo colpo dell’estate: costerà 25mln

E' un'Inter scatenata sul mercato, sia per il presente (vedi gli acquisti di Gosens e Caicedo), sia soprattutto per il futuro

E' un'Inter scatenata sul mercato, sia per il presente (vedi gli acquisti di Gosens e Caicedo), sia soprattutto per il futuro. Come scrive Repubblica, infatti, i nerazzurri si sono mossi con decisione anche in vista del mercato estivo. In stato molto avanzato le trattative con il Sassuolo per portare a Milano Scamacca e Frattesi, ma non solo. Secondo il quotidiano, Marotta e Ausilio avrebbero prenotato anche Gleison Bremer del Torino: