Inter, vicina un’altra cessione: “Prestito con diritto di riscatto. Ma scatta l’obbligo se…”

L'Inter potrebbe presto chiudere un'altra cessione in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a una condizione

Potrebbe presto rinnovarsi l'asse di mercato tra Inter e Monza, sulla scia di quanto accaduto nella scorsa stagione. Secondo quanto scrive calciomercato.com, infatti, oltre a Pirola potrebbe trasferirsi in biancorosso anche Michele Di Gregorio, portiere che ha ben figurato in Serie B con la maglia brianzola:

"Il portiere classe '97 tornerà a Monza in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione dei biancorossi in Serie A", si legge.