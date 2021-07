La Roma fa sul serio per Dimarco: il sondaggio e la richiesta dell’Inter

Il club nerazzurro fissa il prezzo dell'esterno mancino, di rientro dopo il prestito al Verona della scorsa stagione

La Roma ha sondato un nome su tutti per sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola: si tratta di Federico Dimarco. Reduce dal prestito al Verona, si sta allenando in questi giorni ad Appiano Gentile con il nuovo tecnico Simone Inzaghi, pronto a valutarlo in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttosport, “per il vice Spinazzola l’unico sondaggio con un altro club è stato effettuato con l’Inter per Dimarco. La richiesta (10 milioni) ha frenato, per ora, possibili affondi”, si legge.