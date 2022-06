Inter, Marotta chiede 50/60 mln per Dumfries: “Realisticamente si chiude a questa cifra”

L'Inter fissa il prezzo per l'addio di Denzel Dumfries. Il Chelsea è alla finestra, Marotta spara alto per l'olandese

L'Inter fissa il prezzo per l'addio di Denzel Dumfries. Il Chelsea è alla finestra e ha chiesto l’esterno olandese nell’ambito dei discorsi per Romelu Lukaku. I dialoghi procedono su binari diversi e il Corriere della Sera svela i dettagli su Dumfries: “Gli inglesi condurranno la trattativa per portare a Stamford Bridge Dumfries, per cui Marotta spara alto, fra i 50 e i 60 milioni: realisticamente a 40 si chiude”, si legge sul quotidiano oggi.