Inter, prima partenza certa a gennaio: “Con offerte irrinunciabili via a titolo definitivo”

Mentre in campo i ragazzi di Simone Inzaghi viaggiano lanciatissimi ai vertici della classifica, sul mercato c'è un libro ancora tutto da scrivere. C'è però chi sembra destinato già a partire dall'Inter nel prossimo mercato di gennaio: Martin Satriano. Inzaghi ha voluto fortemente la sua permanenza in estate dopo un ottimo precampionato, ma il giovane attaccante uruguaiano, in gol ieri con la Primavera, ha molte richieste e potrebbe lasciare i nerazzurri per trovare maggiore continuità nel calcio dei grandi. Scrive Tuttosport:

"Il suo futuro sembra infatti segnato. E sarà lontano da Milano. Per lui infatti le pretendenti non mancano. E un prestito – ma occhio a potenziali offerte irrinunciabili per il cartellino del giocatore - in serie A o in Europa, sembra la soluzione migliore per vederlo in campo con continuità tra i professionisti (...). Nonostante Inzaghi reputi Satriano una risorsa della sua rosa, lascerà partire il giocatore, in attesa che maturi da qualche altra parte e torni più forte di prima".