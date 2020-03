Inter, settimana decisiva? Il probabile primo acquisto ha già un grande obiettivo in nerazzurro

Potrebbe essere la settimana decisiva per indirizzare fortemente la strada di Olivier Giroud in direzione Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, in questi giorni il Chelsea continuerà a premere per rinnovare il contratto dell’attaccante francese, che però a sua volta sembra orientato a provare l’esperienza a Milano.

“Settimana caldissima sul fronte francese, considerato che il Chelsea non ha ancora rinunciato all’idea di averlo un altro anno con sé, una strategia rigettata in toto dall’entourage del giocatore che intende ottenere il definitivo via libera da Marina Granovskaia, per poi abbracciare l’Inter. Dove c’è Conte ad attenderlo a braccia aperte. L’Inter troverà un vice Lukaku motivatissimo, anche dalla prospettiva di giocarsi in due stagioni la convocazione a Europei e Mondiali, ultimi, grandi obiettivi di una pluridecorata carriera“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)