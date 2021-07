Inter, Inzaghi cambia: “C’è un nome sul quale punterà di più rispetto a Conte”

Simone Inzaghi partirà dal 3-5-2 contiano per disegnare la squadra del 2021-22, ma ciò non esclude affatto che la sua Inter sarà diversa

Simone Inzaghi partirà dal 3-5-2 contiano per disegnare la squadra del 2021-22, ma ciò non esclude affatto che la sua Inter sarà diversa a quella del suo predecessore. Anzi. Ci sono calciatori che nella nuova era potrebbero avere molto più spazio rispetto a prima. Fra loro, come scrive Tuttosport, anche Alexis Sanchez: